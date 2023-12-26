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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по своим обычным тарифам

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В новогодние праздники парковки на всех улицах столицы будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Мэр добавил, что парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам.

Сергей Собянин Москва
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