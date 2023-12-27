Самые дорогие готовые квартиры Москвы продаются в Хамовниках

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики сервиса "Домклик" представили список самых дорогих готовых квартир в Москве, который на конец декабря были выставлены на продажу, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Первое место заняла пятикомнатная квартира общей площадью 469,9 кв.м в жилом комплексе в Хамовниках. Цена лота - 2 млрд рублей. В стоимость заложены и четыре подземных машино-места. В квартире есть большая кухня, столовая с колоннами, гостиная с камином, две спальные комнаты и две детские с отдельными санузлами, большие гардеробные, кабинет, гостевой санузел, комната для занятий спортом. Высота потолков - 3,8 м. Панорамные окна выходят на здание Министерства иностранных дел и храм Христа Спасителя.

На втором месте - трехуровневая резиденция в клубном доме на Пречистенской набережной. Площадь лота - 754 кв.м, стоимость - 1,8 млрд рублей. На первом уровне - кухня, столовая, гостиная с выходом на террасу, кабинет и гостевой санузел. На втором уровне - гостиная, три спальни с ванными комнатами и гостевой санузел. На третьем - мастер-спальня с двумя ванными и гардеробными комнатами. В резиденции есть спортзал и приватный лифт.

На третьем месте двухуровневый пентхаус на верхних этажах клубного дома в Молочном переулке. Общая площадь квартиры - 360 квадратных метров, продается за 1,7 млрд рублей. Помимо гостиной с камином, двух гостевых спален, кухни и столовой, на первом уровне есть домашний кинозал. На втором уровне - мастер-спальня, гардероб, большой санузел, открытая терраса с видом на Зачатьевский монастырь.

Четвертое и пятое места также заняли лоты в Хамовниках. Это двухуровневый пентхаус в Молочном переулке за 1,3 млрд рублей и двухуровневый таунхаус на улице Ефремова за 1,2 млрд рублей.