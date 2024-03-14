Самый дорогой в России пентхаус стоит 7,33 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Цена самого дорогого пентхауса в России превысила 7 млрд рублей, показал рейтинг топ-15, составленный консалтинговой компанией NF Group. Пентхаус находится в жилом доме в Соймоновском проезде в центре Москвы.

При составлении рейтинга учитывались пентхаусы в Москве и Петербурге, но в итоге в него вошел только один петербургский объект.

Стоимость вошедших в рейтинг лотов варьируется от 1,25 млрд до 7,33 млрд рублей. На втором месте по стоимости - лот в клубном доме на Софийской набережной за 4 млрд рублей, на третьем - за 3,43 млрд рублей. Цена единственного вошедшего в подборку петербургского объекта составила 2,6 млрд рублей, он занял четвертое место.

Из-за высокой стоимости пентхаусов и ограниченного объема предложения на рынке сделки с такими объектами недвижимости заключаются редко. К началу 2024 года в Москве средняя цена квадратного метра пентхаусов достигла 3 млн рублей. В аналогичные периоды последних трех лет она составляла 2,7 млн рублей (2023 год), 2,5 млн рублей (2022 год) и 1,8 млн рублей (2021 год). В настоящее время на рынке представлены объекты, стоимость которых начинается от нескольких сотен миллионов рублей, в среднем бюджет такого типа жилья составляет около 940 млн рублей.