Число электромобилей в Москве увеличилось в 20 раз за восемь лет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В столице количество электромобилей увеличилось в 20 раз с 2015 по 2023 год, через пять лет доля электрических машин в городе может составить около 30%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С 2015 года по 2023 год количество электромобилей увеличилось в 20 раз. Сейчас в Москве около пяти тыс. машин. Это не так много, но уже и не мало", - сказал Ликсутов в пятницу в интервью телеканалу "Москва-24".

"Примерно через пять лет доля электрических машин в общем потоке городского транспорта будет около 30%, может быть, даже немного больше", - сказал Ликсутов.

Кроме того, моделей электромобиля "Москвич" станет больше, добавил заммэра.