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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Синоптики предупредили о морозах до минус 20 в Москве в первой неделе января

Синоптики предупредили о морозах до минус 20 в Москве в первой неделе января
Морозная погода в Москве, архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo,

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Первая неделя нового года в Москве прогнозируется морозной, температура будет на 7-12 градусов ниже нормы и опустится до минус 20 градусов днем, потепления до конца недели ждать не стоит, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этой ночью и завтра до полудня в Москве еще тепло, но затем начнется понижение температуры: к вечеру она понизится, в разных районах Московской области она опустится до минус 4 - минус 10 градусов. В понедельник, 1 января, утром по сравнению с утром воскресенья температура будет на 15 градусов ниже - будет минус 17 - минус 12 градусов, в самой Москве минус 14 - минус 12. Очень резкое понижение от оттепели к температуре на 6-7 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Во вторник, уточнил он, понижение температуры продолжится, ночью и днем в столичном регионе будет минус 19 - минус 14 градусов. В среду, 3 января, в Москве и Московской области ночью прогнозируется минус 24 - минус 19, днем минус 19 - минус 14, в четверг - минус 23 - минус 18 градусов ночью, а днем минус 20 - минус 15, аналогичная погода будет в пятницу. В целом, до 5 января температура в столичном регионе будет на 7-12 градусов ниже нормы.

В дальнейшем, по словам научного руководитель Гидрометцентра, резкого потепления ждать не стоит.

"Температура будет повышаться, но все равно она будет на 3-5 градусов ниже нормы до 7 января. Прогнозируются настоящие рождественские морозы - минус 15 - минус 10 градусов", - уточнил он.

Говоря об осадках, Вильфанд отметил, что 31 декабря во второй половине дня прогнозируется мокрый снег, в новогоднюю ночь также пройдет небольшой снег. Но на следующей неделе уже будет преимущественно без осадков. Давление будет около нормы, поэтому "наконец-то появится солнышко - можно и на лыжах кататься, но по времени все должно быть дозировано".

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