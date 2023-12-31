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В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за грядущих морозов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Москве приступили к постепенному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил в воскресенье заммэра города Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в столице может понизиться до минус 13-15 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках, со вторника температура воздуха ночью может опускаться до минус 21-25 градусов. В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом", - сказал он журналистам.

Бирюков уточнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что первая неделя нового года в Москве прогнозируется морозной, температура будет на 7-12 градусов ниже нормы.

Москва
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