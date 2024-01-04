В СВАО Москвы ликвидируют последствия пожара на трансформаторной подстанции

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что большая часть домов уже переведена на резервную схему.

Как отмечается в сообщении, "еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа".

Все городские службы находятся на месте.