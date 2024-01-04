В СВАО Москвы ликвидируют последствия пожара на трансформаторной подстанции
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.
"Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения", - сказано в сообщении.
Уточняется, что большая часть домов уже переведена на резервную схему.
Как отмечается в сообщении, "еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа".
Все городские службы находятся на месте.