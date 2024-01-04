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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции в СВАО

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В столице после пожара на трансформаторной подстанции на северо-востоке создан оперативный штаб, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня утром произошeл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы. В результате в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, оперштаб создан для полного восстановления электро- и теплоснабжения, к работе привлечены все городские службы.

Мэр отметил, что жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.

Утром в четверг в комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, из-за которого несколько десятков домов в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково перевели на резервную схему энергоснабжения.

Москва Сергей Собянин
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