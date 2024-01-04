Первую отапливаемую наземную станцию метро "Потапово" откроют в этом году

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Открытие первой отапливаемой наземной станции московского метро - "Потапово" планируется в этом году, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2024 году планируем открыть новую станцию "Потапово", которая станет конечной для Сокольнической линии. Она будет расположена в створе дорожной магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро", - говорится в сообщении в его личном блоге.

По словам мэра, "Потапово" значительно улучшит транспортное обслуживание свыше 90 тыс. жителей поселения Сосенское. Пользоваться новой станцией будут жители и близлежащих Южного Бутова, Воскресенского, а также города Щербинки.

Как уточнил мэр, общая готовность станции составляет почти 80%, идет монтаж инженерного оборудования.

Ранее Собянин сообщил, что с открытием станции "Потапово" жители поселений Сосенское и Воскресенское, Щербинки смогут экономить в пути до 40 минут в день. Прилегающую к станции территорию благоустроят.