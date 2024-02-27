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Станцию метро "Потапово" в Москве достроят к осени

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Строительство станции метро "Потапово" на Сокольнической линии завершат к осени, сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Работы по строительству станции метро "Потапово" на красной линии планируется завершить к концу лета - началу осени этого года. Сейчас работы уже на финишной прямой", - сказал Загрутдинов.

По его словам, станция метро значительно улучшит качество транспортного обслуживания активно развивающихся районов Новой Москвы, располагающихся в зоне ее влияния.

"Потапово" станет новой конечной станцией красной ветки московского метро. Она расположена в 2,4 км от станции "Коммунарка". Это будет первая наземная отапливаемая станция в Москве.

Ранее глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин сообщал, что до конца года в новых округах запланировано открытие пяти станций метро на Сокольнической и Троицкой линиях. "В этом году планируется открыть пять станций метро: "Тютчевская", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка" и "Потапово", - сказал Жидкин.

метро Москва
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