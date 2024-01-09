Суд в Москве арестовал американца по делу о наркотиках

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков.

"Постановлением суда от 6 января Вудлэнду Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 марта", - сообщили в пресс-службе суда.

Американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению), п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подробностей дела в суде не сообщили.