Американец Вудлэнд был задержан при подготовке тайников с мефедроном

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Гражданин США Роберт Вудлэнд, арестованный московским судом, был задержан сотрудниками полиции, когда пытался спрятать наркотики в тайники с целью их сбыта.

"Вудлэнд приобрел примерно 4,5 г наркотического вещества для передачи его неустановленным лицам через так называемые закладки. Но он не успел довести задуманное до конца, так как был задержан сотрудниками полиции", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

При личном досмотре, отметил собеседник агентства, у Вудлэнда "были обнаружены свертки с наркотическим средством мефедроном".

Вудлэнд был задержан 5 января, в этот же день ему было предъявлено обвинение в попытке незаконного оборота наркотических средств.

Останкинский суд Москвы арестовал американца на два месяца, до 5 марта. Подробностей дела в суде не сообщили. Однако, отвечая на вопрос "Интерфакса", в суде уточнили, что 32-летний Вудлэнд имеет два гражданства - РФ и США. Он уроженец Пермской области и зарегистрирован в Пермском крае, однако фактически проживает в Москве.

В 2020 году Роберт Вудлэнд рассказал в интервью "Комсомольской правде", что в 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он вернулся в Россию.