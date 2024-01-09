Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - За водителем, который сбил поэта, публициста Льва Рубинштейна, числится 19 эпизодов нарушений правил дорожного движения (ПДД) за последний год, правоохранительные органы разбираются в случившемся, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"8 января на улице Образцова, в районе дома 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД", - говорится в телеграм-канале департамента.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

По данным оперативных служб, в результате ДТП Рубинштейн получил многочисленные переломы, травмы, включая черепно-мозговую.

Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве, выпускник филологического факультета Московского государственного заочного пединститута (сейчас МГГУ им. Шолохова), работал библиотекарем вуза. Один из основоположников и лидеров московского концептуализма (наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым). Лауреат премии Андрея Белого (1999), литературной премии "Нос" (2012) за книгу "Знаки внимания".