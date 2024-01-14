Скончался поэт Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн ушел из жизни на 77-м году в больнице, куда был госпитализирован после того, как его сбила машина на пешеходном переходе в столице.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", - написала его дочь Мария в "Живом журнале" в воскресенье.

Как сообщалось, 8 января на пешеходном переходе в районе дома №9 по улице Образцова в Москве поэта сбила машина. Он был госпитализирован в институт имени Склифосовского с многочисленными переломами и травмами, в том числе черепно-мозговой.

Российский поэт, эссеист, обозреватель, общественный деятель Лев Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве, выпускник филологического факультета Московского государственного заочного пединститута (сейчас МГГУ имени Шолохова), работал библиотекарем вуза. Один из основоположников и лидеров московского концептуализма (наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым). Литературой начал заниматься в конце 60-х годов, работал в стилистике минимализма, под влиянием работы с библиотечными карточками с середины 1970-х годов создал собственный жанр - "картотека".

Лауреат премии Андрея Белого (1999), литературной премии "Нос" (2012) за книгу "Знаки внимания".