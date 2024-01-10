Северный вестибюль "Тестовской" МЦД-4 откроется в 2024 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Новый северный вестибюль станции "Тестовская" четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) будет открыт в текущем году, станцию МЦД также интегрируют со станцией МЦК "Деловой центр". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В новом году продолжим повышать транспортную доступность "Москва-Сити". Откроем новый северный вестибюль Тестовской D4, новый вестибюль МЦК Деловой центр. Пересадка на диаметр станет удобнее", - сказал Ликсутов, слова которого привели в среду в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Новый вестибюль обеспечит выход к Мукомольному проезду и району Большого Сити. Сейчас на "Тестовской" D4 открыт Южный вестибюль. Он связывает диаметр с Филевской линией метро и с МЦК.

В дептрансе отметили, что северный вестибюль будет востребован у сотрудников и жителей Большого Сити, а еще у жителей района со стороны Москвы-реки.

В новом вестибюле сделают комфортные лифты и эскалаторы. Кроме того, улучшат пересадку с D4 на МЦК: она станет ближе и удобнее. Также значительно улучшится связь жилого квартала с Сити.

В департаменте добавили, что продолжаются работы и на "Тестовской" D1, где строят московский городской вокзал. На период работ для пассажиров действует временная инфраструктура.