Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится на три дня

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится по воскресеньям 14, 21 и 28 января в связи со строительством станции "Петровско-Разумовская", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"По воскресеньям 14, 21 и 28 января с 2:00 до 15:00 на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. (...) В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для строительства станции Петровско-Разумовская", - говорится в телеграм-канале департамента.

На Савеловском направлении интервалы движения с начала движения будут увеличены до полутора часов. У части поездов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут увеличены до 1 часа. У части поездов изменится набор остановок.

Интервалы движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево будут увеличены. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

По воскресеньям 14 и 28 января с начала движения до 15:00 будет закрыт путь в Москву на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково, 21 января - путь из Москвы.