Расписание поездов МЦД-1 изменится с 8 по 10 марта по ночам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится 8-10 марта в ночные часы из-за строительства путепроводной развязки между станциями "Беговая" и "Тестовская", сообщил Департамент транспорта Москвы.

Расписание будет изменено с 23:00 до 9:00. Интервалы движения будут увеличены до 1 часа в период до 7:30 утра, после - до 20 минут.

На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, часть будет прибывать и отправляться только от Савеловского вокзала. Интервалы движения будут увеличены до 10 минут. У части поездов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении часть поездов будет отменена, часть будет прибывать и отправляться только от Белорусского вокзала и станции "Фили". Интервалы движения будут увеличены до 15 минут. У части поездов изменится набор остановок.

Движение "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" также будет изменено. Часть поездов будет прибывать и отправляться Савеловского вокзала. Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

Также по ночам в эти даты будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до "Филей".