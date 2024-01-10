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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Аэроэкспресс" изменит график поездов в "Шереметьево" в воскресные дни января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" 14, 21 и 28 января в первой половине дня меняет график движения поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно в связи с проведением плановых работ на железной дороге, некоторые рейсы будут отменены, сообщает компания.

В указанные даты с утра до 15:00 интервалы между поездами "Аэроэкспресс" до аэропорта "Шереметьево" и обратно будут увеличены и составят от 1 до 3 часов. После 15:00 аэроэкспрессы будут следовать по графику каждые полчаса.

Добраться в аэропорт "Шереметьево" во время перерывов в движении поездов можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы курсируют каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут, сообщает компания.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и основными аэропортами Московского авиационного узла – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания основана в 2005 году. Ежедневно поезда "Аэроэкспресса" выполняют в среднем 198 рейсов.

Шереметьево
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