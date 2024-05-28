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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные июня будут ходить с Савеловского вокзала

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Все поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" в выходные дни июня будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, сообщает пресс-служба перевозчика.

Это изменение связано с проведением плановых работ на железной дороге. Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал".

Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно также на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы № 1195 курсируют до терминалов B и C, также с 1 июня будет запущен прямой маршрут № 1195D до терминала D. Маршруты проходят по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки - 20 минут.

Савеловский вокзал Аэроэкспресс Ховрино Шереметьево Москва
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