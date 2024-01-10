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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Возбуждено уголовное дело из-за гибели трех человек под колесами поезда в Москве

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - По факту гибели трех человек в Москве на железнодорожных путях платформы "Рижская" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщает телеграм-канал Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР).

"Вечером 10 января поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины на перегоне между станциями Рижской и Каланчевской направления Москва-Курская", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, "в ходе осмотра места происшествия установлено, что они переходили железнодорожные пути в неположенном месте, и машинист, заметив их на путях, применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось".

Проводится осмотр места происшествия, "организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", добавили в СКР.

Ранее в среду Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале, что устанавливает причины "смертельного травмирования граждан неподалеку от железнодорожной станции Рижская в Москве". Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили "Интерфаксу", что три человека, по предварительным данным, переходили пути в неположенном месте.

Создана комиссия по расследованию инцидента, сообщили в МЖД.

Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут.

Москва МЖД СКР
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