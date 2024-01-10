Поезд сбил трех человек недалеко от станции "Рижская" в Москве

По данным прокуратуры, все трое погибли

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате инцидента недалеко от станции "Рижская" в Москве.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, инцидент произошел на перегоне Каланчевская-Рижская.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает причины смертельного травмирования граждан неподалеку от железнодорожной станции Рижская в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в среду.

Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили "Интерфаксу", что три человека, по предварительным данным, переходили пути в неположенном месте.

Создана комиссия по расследованию инцидента, заявили в МЖД. На месте происшествия работают экстренные службы. Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут.

"Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре", - заявили в пресс-службе МЖД.