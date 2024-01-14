Движение на новом дублере Боровского шоссе откроют до конца года
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Москве завершено строительство нового дублёра Боровского шоссе, движение по нему планируется открыть до конца года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Завершено строительство нового дублёра Боровского шоссе. Дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что движение по дублеру планируется открыть до конца года.
Новая трасса улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро, добавил мэр.