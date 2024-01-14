Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Движение на новом дублере Боровского шоссе откроют до конца года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Москве завершено строительство нового дублёра Боровского шоссе, движение по нему планируется открыть до конца года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершено строительство нового дублёра Боровского шоссе. Дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что движение по дублеру планируется открыть до конца года.

Новая трасса улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро, добавил мэр.

Сергей Собянин Москва Боровское шоссе метро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До 30 градусов мороза ожидается в Москве в ночь на субботу

До 30 градусов мороза ожидается в Москве в ночь на субботу

Прием врачей московских поликлиник будут записывать на диктофон

Прием врачей московских поликлиник будут записывать на диктофон

В Москве в понедельник резко потеплеет до минус 1 градуса

В Москве в понедельник резко потеплеет до минус 1 градуса

В Москве наблюдали зимнюю грозу

Температуру в батареях московских домов увеличили под очередное похолодание

Температуру в батареях московских домов увеличили под очередное похолодание

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

В подмосковном Климовске осталось подать тепло в 37 домов

В подмосковном Климовске осталось подать тепло в 37 домов

Снегопад в Москве продлится до утра среды

Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ

Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ

Суд в Москве арестовал американца по делу о наркотиках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });