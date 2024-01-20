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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Около 100 км дорог построят в Москве за год

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В течение года на территории столицы будет построено около 100 км дорог и более 30 транспортных сооружений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Всего в этом году мы планируем построить около 100 км дорог, 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 пешеходных переходов", - сказал он.

Бочкарев отметил, что в этом году предполагается завершить строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД, соединив его с трассой "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

Как добавил заммэра, также планируем достроить Южную рокаду и завершить реконструкцию развязок с МКАД.

По его словам, сейчас в городе строится 16 путепроводов и 14 мостов.

Бочкарев напомнил, что с 2011 года практически на четверть выросла протяженность УДС (на 24%), построили 1 360 км дорог и 429 искусственных сооружений.

Москва Андрей Бочкарев
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