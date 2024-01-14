Московским водителям рекомендовали пользоваться городским транспортом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы из-за надвигающихся снегопадов рекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт.

"По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Москве будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в телеграм-канале Дептранса в воскресенье.

Тех, кто будет за рулем, в департаменте просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.