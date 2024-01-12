В Москве в понедельник резко потеплеет до минус 1 градуса

Фото: "Интерфакс"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе после морозных выходных в понедельник ожидается резкое потепление, температура поднимется более чем на 20 градусов, до минус 1 градуса днем, во второй половине недели прогнозируется небольшое похолодание, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень резкое изменение начнется в понедельник. Придет циклон, который принесет теплую погоду. И с воскресенья на понедельник температура повысится на 20 градусов. Уже днем 15 января будет минус 3 - минус 1, по области до минус 6", - сказал эксперт.

В предстоящие выходные, 13 и 14 января, в столичном регионе будет очень холодно, на 17-18 ниже нормы. Так, 13 января ночью температура в Москве минус 28 - минус 26, по области минус 30 - минус 25, днем минус 19 - минус 17 градусов, по области минус 21 - минус 16.

В ночь на 14 января в Москве прогнозируется минус 26 - минус 24, по области до минус 30. Днем минус 14 - минус 12 градусов. В ночь на понедельник также будет минус 14 - минус 12. Во вторник, 16 января, ночью прогнозируется минус 7 - минус 2, днем минус 6 - минус 1.

В среду, 17 января, как уточнил Вильфанд, произойдет умеренное понижение температуры. Ночью ожидается минус 16 - минус 11, днем минус 12 - минус 7. Такая температура будет ниже нормы примерно на 4-5 градусов.

"Во второй половине недели температура будет около нормы. Ночью около минус 14 - минус 9, днем от минус 9 до минус 4 градусов. Облачно, небольшой снег", - сказал Вильфанд.