Потепление придет в Москву в середине следующей недели после морозных дней

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Морозы ожидаются в Москве в выходные и первую половину следующей недели, температура днем будет опускаться до минус 13 градусов, но с середины недели начнется потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Так, по прогнозам, 20 января в Москве ночью прогнозируется минус 11 - минус 9 градусов, по области до минус 13. Днём - минус 7 - минус 5, по области до 9 градусов мороза.

Вильфанд добавил, что 21 и 22 января температура будет понижаться, ночью прогнозируется минус 15 - минус 9 градусов, днём - около минус 10 градусов.

"В ночь на вторник заметные морозы, минус 23 - минус 18, днем - от минус 13 до минус 9. Но это не значит, что наступила морозная погода. С середины следующей недели прогнозируется опять повышение температуры", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России.