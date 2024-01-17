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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Сильный снегопад ожидается в Москве 18-19 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося сильного снегопада 18-19 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду, на дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 см. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков журналистам в среду.

По его словам, в городе осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"В соответствии с погодными условиями и действующим регламентом коммунальная техника будет проводить циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - сказал заммэра.

Он добавил, что для ликвидации последствий снегопада будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

После окончания снегопада начнется очистка от снега и наледи кровель жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Бирюков призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности, перенести в этот период поездки на автомобилях. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.

Петр Бирюков Москва
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