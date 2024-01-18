Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В Каретном Ряду выделили участок для строительства театра мюзикла

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Центральном административном округе Москвы, в Каретном Ряду мэрия выделила инвестору без торгов участок площадью 0,17 гектара для строительства театра мюзикла, сообщил через пресс-службу заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Театр построят на месте бывшего здания Щукинской сцены в саду "Эрмитаж" для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности москвичей, добавил он.

"С инвестором заключен договор аренды участка на улице Каретный Ряд на пять лет. За это время компания должна завершить строительство здания театра площадью 7,1 тыс. квадратных метров", - сообщил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Московский театр мюзикла работает с 2012 года. Сначала его спектакли ставили на сцене Дворца культуры имени Горбунова, затем коллектив переехал в бывший кинотеатр "Россия" на Страстном бульваре.

Максим Гаман Владимир Ефимов Эрмитаж Москва Московский театр мюзикла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Сильный снегопад ожидается в Москве 18-19 января

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

Потепление придет в Москву в середине следующей недели после морозных дней

В Москве назначен новый глава департамента региональной безопасности

В Москве начали разбирать новогодние декоративные конструкции

В Москве начали разбирать новогодние декоративные конструкции

Для колледжей Москвы стали закупать квадрокоптеры

Для колледжей Москвы стали закупать квадрокоптеры

Снегопад в Москве продлится до вечера понедельника

Снегопад в Москве продлится до вечера понедельника

В Москве в течение недели будет то оттепель, то морозы до минус 18 градусов

Сильный снегопад прогнозируется в Москве в четверг и пятницу

Сильный снегопад прогнозируется в Москве в четверг и пятницу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });