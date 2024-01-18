В Каретном Ряду выделили участок для строительства театра мюзикла

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Центральном административном округе Москвы, в Каретном Ряду мэрия выделила инвестору без торгов участок площадью 0,17 гектара для строительства театра мюзикла, сообщил через пресс-службу заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Театр построят на месте бывшего здания Щукинской сцены в саду "Эрмитаж" для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности москвичей, добавил он.

"С инвестором заключен договор аренды участка на улице Каретный Ряд на пять лет. За это время компания должна завершить строительство здания театра площадью 7,1 тыс. квадратных метров", - сообщил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Московский театр мюзикла работает с 2012 года. Сначала его спектакли ставили на сцене Дворца культуры имени Горбунова, затем коллектив переехал в бывший кинотеатр "Россия" на Страстном бульваре.