Усадьбу Кузьминки отреставрируют в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Реставрация усадьбы Кузьминки начнется в Москве, сообщили в четверг в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Согласован проект реставрации сооружений, расположенных на территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль подмосковной усадьбы "Кузьминки". (...) В рамках проекта отреставрируют (...) мост с грифонами, ограду Красного двора и ограду у домика причта", - говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков сообщил, что на мосту протяженностью 223 метра восстановят элементы из белого камня, специалисты отреставрируют облицовку пилонов из песчаника, кирпичную кладку устоев и сводов сооружения, металлические прясла.

"Важной частью работ станет реставрация фигур грифонов, львов, торшеров с фонарями и столбиков. Кроме того, запланировано устройство архитектурно-художественной подсветки", - добавил он.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, ранее государственная экспертиза проектных документаций была пройдена по еще нескольким объектам культурного наследия федерального значения в составе ансамбля. В их числе Ванный домик, ограда Конного двора, кузница, два грота, пристань Круглая (Львиная), флигель №6, дома №2 и №3, служительский корпус (флигель №4), прачечный корпус (флигель №5), жилой корпус, хозяйственные постройки, конюшня и музыкальный павильон с конными скульптурными группами.

"Работы по сохранению усадебных строений планируется начать уже в 2024 году. Так, на Круглой (Львиной) пристани планируется отреставрировать скульптуры львов, металлическое ограждение, расчистить, перебрать сохранившиеся и воссоздать утраченные чугунные плиты смотровой площадки, отреставрировать каменную кладку", - отметил он.

"В Ванном домике специалисты демонтируют декоративные маскароны в виде львиных голов и вернут их на историческое место после реставрации, воссоздадут вазы в нишах восточного фасада, приведут в порядок кровельное покрытие из меди, штукатурную отделку фасадов и интерьеров, заменят водосточные трубы", - добавил Емельянов.