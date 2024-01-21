Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Скульптурам на парапетах корпусов РГБ возвращен исторический облик

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Исторический облик вернули 22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки (РГБ) в столице, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но всё успели сделать за рекордные три месяца", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, специалисты сняли весь цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонтных работ в здании в 1985 году. "Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой "Девушка с книгой": лицо фигуры было сильно повреждено. После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину", - уточнил Собянин.

Он напомнил, что всего на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур, выполненных выдающимися монументалистами своего времени, а также восемь копий.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украшенный к Новому году транспорт будет работать в Москве до 1 марта

Украшенный к Новому году транспорт будет работать в Москве до 1 марта

Власти Москвы изучают варианты реконструкции МЦК

Власти Москвы изучают варианты реконструкции МЦК

Главу узбекского землячества арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды

Главу узбекского землячества арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Сильный снегопад ожидается в Москве 18-19 января

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });