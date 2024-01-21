Скульптурам на парапетах корпусов РГБ возвращен исторический облик

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Исторический облик вернули 22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки (РГБ) в столице, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но всё успели сделать за рекордные три месяца", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, специалисты сняли весь цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонтных работ в здании в 1985 году. "Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой "Девушка с книгой": лицо фигуры было сильно повреждено. После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину", - уточнил Собянин.

Он напомнил, что всего на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур, выполненных выдающимися монументалистами своего времени, а также восемь копий.