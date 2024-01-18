В Москве в 2023 году зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Управление Росреестра по Москве зафиксировало рекордный показатель ипотечных сделок в городе в 2023 году, сообщила пресс-служба ведомства.

"После августовского пика с сентября прошлого года каждый месяц число зарегистрированных ипотечных кредитов снижалось в среднем на 9%. При этом показатель за год, как и прогнозировалось, стал рекордным за последние 15 лет", - рассказал руководитель управления Игорь Майданов.

В 2023 прошлом году зарегистрировали 136 208 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Это на 25,6% больше, чем в 2022 году. В декабре оформили 9,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 4,4% меньше, чем в ноябре.

"Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в 2023 году составил 898,6 млрд рублей - это 19,7% от общероссийского объема льготной ипотеки", - добавил заммэра столицы Владимир Ефимов.