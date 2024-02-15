Ипотечный рынок Москвы в январе вырос на 11% в годовом выражении

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в январе 2024 года число зарегистрированных ипотечных сделок на 11% превысило результат января 2023-го, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"В январе 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 854 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. (...) Данный показатель на 11% превосходит число оформленных договоров в первом месяце прошлого года (7 071), однако уступает 6% январю 2022 года (8 353 договора). При этом в пятилетней ретроспективе рост числа зарегистрированных ипотечных сделок составил +23,8% (6 346 договоров было оформлено в первом месяце 2020 года)", - говорится в сообщении.

Несмотря на отмеченную отрицательную динамику к декабрю 2023о года (9 664 сделок, -18,7%), это наименьшее снижение января к декабрю за последние пять лет. Так, в первом месяце зимы 2023 года число ипотек снизилось на 36%, 2022, 2021 и 2020 годов - на 38,4%, 54,3% и 39,8% соответственно.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов подчеркнул, что город сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. В январе их объем составил 30,5 млрд рублей (16,8% от общероссийского объема).

"Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму более 2 трлн рублей", - сообщил он.