В Москве завершили первый этап реконструкции мастерских Большого театра

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Москве завершили реконструкцию мастерских Большого театра в Петровском переулке, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Завершена реконструкция основного производственного корпуса со стилобатом мастерских и здания бывшей котельной под размещение цеха по ремонту музыкальных инструментов, уточнил через пресс-службу заммэра города Андрей Бочкарев.

В основном производственном корпусе появились столярная, слесарная и макетная мастерские, бутафорский цех, помещения для изготовления костюмов и обуви, красильня, типография, прачечная и химчистка, в подземном этаже организована автостоянка. В одноэтажном здании бывшей котельной будут ремонтировать медные, клавишные и деревянные музыкальные инструменты.

Как уточнил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, пока завершен первый этап реконструкции мастерских Большого театра. На этот год запланированы работы второй очереди: обустройство гостиницы и оздоровительно-реабилитационного центра.

Проект реализуется в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы.