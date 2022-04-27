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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:57

Мастерские Большого театра увеличат в результате реконструкции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В центре Москвы реконструируют производственные мастерские Большого театра, в результате их площадь будет увеличена, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Мастерские общей площадью 12 300 кв.м сейчас находятся на участке площадью 0,72 га. Предполагается, что после реконструкции площадь здания превысит 13 700 кв. м. В результате в помещениях можно будет разместить художественно-производственные мастерские, цех ремонта музыкальных инструментов, инженерный корпус и оздоровительно-реабилитационный центр.

"По решению ГЗК (градостроительно-земельной комиссии города Москвы - ИФ), изменены правила землепользования и застройки для территории по адресу: Петровский переулок, вл. 6, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 11 в центре Москвы. По результатам внесения изменений в ПЗЗ можно будет приступить к реконструкции имеющихся зданий", - сказали в комитете.

Москва Большой театр ГЗК Москомстройинвест
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