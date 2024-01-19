Машина въехала в автобусную остановку на Новочеркасском бульваре в Москве

По данным ГИБДД, пострадали пять человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Водитель на автомобиле "Нива" въехал в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре в Москве в районе дома 20 корпус 1, сообщает в пятницу столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

На остановке в момент аварии находились люди, пострадали пять человек.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщает прокуратура Москвы, по предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением.