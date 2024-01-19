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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Москве установят видеокамеры в аварийных местах у остановок трамваев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проводит мониторинг аварийных мест для установки новых камер, фиксирующих нарушения правил проезда возле остановок трамваев в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

"Пока работает только один комплекс фотовидеофиксации на улице Свободы, где ранее случались ДТП с пассажирами трамвая. В будущем камеры будут устанавливаться в других аварийных местах, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что будут отслеживать те аварийные места, где требуется установка камер для безопасности пассажиров.

В четверг столичный департамент транспорта сообщил, что камеры начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок в Москве. Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Штраф за нарушение – 1 500 рублей. Первый комплекс фотовидеофиксации разместили на улице Свободы.

При этом на трамвайных остановках в Москве постепенно обустраиваются приподнятые платформы с "островками безопасности" и платформы венского типа, чтобы москвичам было удобнее и безопаснее заходить в трамваи и выходить из них.

Москва ЦОДД
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