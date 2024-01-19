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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Первую очередь второго дублера Киевского и Калужского шоссе сдадут в 2024 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первую очередь автодороги "Мамыри - Пенино - Шарапово", которая является вторым дублёром Киевского и Калужского шоссе, сдадут в этом году, ее готовность составляет примерно 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году сдадим первую очередь новой автодороги "Мамыри - Пенино - Шарапово" в ТиНАО. Это второй дублёр Киевского и Калужского шоссе. Сейчас его готовность примерно 70%", - написал Собянин в пятницу в своем телеграм-канале.

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Он уточнил, что протяженность первой очереди трассы составляет 8,2 км. Новая дорога снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе, улучшит доступность населённых пунктов Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.

Во время строительства второй очереди будет продлена дорога от Николо-Хованской улицы до улицы Адмирала Корнилова. От МКАД до трассы "М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна" можно будет доехать, минуя Калужское шоссе.

"В перспективе планируется третья очередь: на юг, от трассы М3, до северо-западной окраины Троицка", - добавил он.

Москва
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