В МВД РФ заявили, что столичная ГИБДД не нацелена на тотальный сбор биометрии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Руководство столичной Госавтоинспекции не преследует целью тотальный сбор биометрических данных граждан, заявила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что ранее руководитель столичной Госавтоинспекции Александр Быков в статье в одном из научных журналов рассказал о прогрессивных технологиях, которые могут быть внедрены для снижения смертности и травматизма на дорогах. "В частности, речь шла об "умных" светофорах, оснащенных камерами для распознавания лиц по биометрическим данным", - пояснила представитель МВД.

"Некоторые специалисты в области дорожной безопасности, не очень внимательно прочитав статью, решили, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Это не так", - заявила Волк журналистам.

Она сообщила, что МВД на системной основе занимается исследованием причин аварийности с целью сохранения жизни и здоровья граждан.

"Безусловно, описанные в статье главы столичной Госавтоинспекции новеллы могут быть реализованы на практике только при условии существенных корректировок законодательства, - подчеркнула Волк. - Однако данный вопрос в настоящий момент носит исключительно характер научной дискуссии".