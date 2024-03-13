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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

В России треть камер "Безопасного города" подключены к системе распознавания лиц

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России каждая третья камера видеонаблюдения из более 1 млн установленных в рамках "Безопасного города" подключена к системе распознавания лиц, сообщил на дне ИИ глава Минцифры Максут Шадаев.

"Несмотря на то, что искусственный интеллект (ИИ) активно обсуждается в последние несколько лет, у нас есть те сферы, которые уже в достаточной степени зрелости находятся. Моя любимая тема - это "Безопасный город" - система видеонаблюдения. В России больше 1 млн камер стоит, которые смотрят за безопасностью в местах проживания, в общественных местах, на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера", - сказал министр.

"Несколько цифр хочу сказать по Москве, которая у нас является безусловным лидером по видеонаблюдению. За 10 лет, которые прошли с момента развития системы "Безопасный город" в Москве, количество зарегистрированных преступлений уличной преступности уменьшилось в два раза, количество зарегистрированных угонов уменьшилось в 10 раз, а раскрываемость тех преступлений, которые продолжают фиксироваться, выросла в два раза. И все это благодаря этим технологиям", - добавил он.

По словам Шадаева, дальше технологии видеонаблюдения, безопасности переходят уже к системе контроля содержания объектов благоустройства, чистоты улиц, своевременности вывоза мусора. "Мы видели это и на стендах регионов сегодня: активно эти технологии используются для того, чтобы контролировать работу городских служб, которые содержат в чистоте и порядке наши улицы",- сказал он.

8 ноября 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система распознавания лиц, а также автотранспорта в Москве составляет почти 100%. "В Москве за последние годы отработаны миллиарды фото- и видеоизображений, и машин, и людей, и качество распознавания, например, лиц и машин достигло 99,8%, то есть практически 100% распознавания", - сказал он на пленарной сессии Форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Максут Шадаев Минцифры Сергей Собянин Москва Безопасный город
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