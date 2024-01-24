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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

На МЦД-3 по техническим причинам отменили пять поездов и задержали еще десять

Движение с тех пор уже вернулось в график

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - На третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) по техническим причинам задержали десять поездов и отменили еще пять, поезда уже следуют по расписанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Сбой начался 24 января около 17:00. Сейчас движение вернулось в график.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое на МЦД-3: поезда стали ходить реже, на платформах скапливались толпы.

МЦД Октябрьская железная дорога Москва МЦД-3 Зеленоград-Крюково
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