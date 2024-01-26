Петровско-Разумовский вокзал Москвы сможет принимать поезда ВСМ из Петербурга

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На севере Москвы откроется Петровско-Разумовский вокзал, который сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве откроется городской вокзал Петровско-Разумовская. В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут делать удобную пересадку, не доезжая до центра города", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что вокзал объединит строящуюся станцию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), а также станцию МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. Уже завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строится пассажирская платформа и надземный вестибюль для станции МЦД-1.

В составе коммерческой части вокзала появится два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой. Их площадь превысит 260 тыс. кв.м.