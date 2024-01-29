Временно изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится в ночные часы по будням с 31 января по 15 февраля в связи со строительством станции "Петровско-Разумовская", сообщили Департаменте транспорта Москвы.

Изменения затронут будни с 22:00 до 5:30 с 31 января по 15 февраля.

На Савеловском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут, после 23:00 - увеличены до 1 часа 20 минут. Время работы сокращено: последние поезда в сторону области будут следовать со станции Бескудниково в 00:40, с Савеловского вокзала - в 00:28. В сторону Москвы последний поезд будет прибывать на Савеловский вокзал в 00:25. У части поездов изменится набор остановок

На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до получаса. У части поездов изменится набор остановок, часть не будет останавливаться на Беговой и Тестовской.

Кроме того, изменено расписание некоторых рейсов "Аэроэкспрессов" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково: 5-9 февраля будет закрыт путь в Москву, 31 января - 2 февраля, 12-15 февраля будет закрыт путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути.