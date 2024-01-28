В Театре Сатиры сообщили об эвакуации зрителей и персонала из-за задымления

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Театре Сатиры произошло задымление, проведена эвакуация зрителей, прибывших на спектакль, и служащих театра, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе театра.

"Действительно, наблюдалось задымление, вызван пожарный расчет. Из театра проведена эвакуация. Ситуация под контролем", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в театре в 12:00 должен был состояться спектакль "Дороги, которые нас выбирают", он отменен.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что из-под кровли Театра Сатиры на Триумфальной площади пошел дым. Сведений о пострадавших не поступало.

В сентябре 2023 года в Москве приступили к капитальному ремонту фасада и купола Театра Сатиры. Ожидается, что работы завершат в этом году. Планировался демонтаж старого металлопрофиля купола, который будет проводиться одновременно с установкой нового.