Площадь пожара в Театре Сатиры увеличилась до 250 кв. м

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара в Театре Сатиры выросла до 250 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Там уточнили, что горит кровля купола, которая выполнена из деревянного обрешетника.

Из "Театра сатиры" эвакуировали 50 человек.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с возгоранием перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестская улицу на время работы оперативных и экстренных служб.

В свою очередь в столичной прокуратуре журналистам заявили, что надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.