Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Площадь пожара в Театре Сатиры увеличилась до 250 кв. м

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара в Театре Сатиры выросла до 250 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

МоскваЗдание Театра Сатиры загорелось в центре МосквыЗдание Театра Сатиры загорелось в центре МосквыЧитать подробнее

Там уточнили, что горит кровля купола, которая выполнена из деревянного обрешетника.

Из "Театра сатиры" эвакуировали 50 человек.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с возгоранием перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестская улицу на время работы оперативных и экстренных служб.

В свою очередь в столичной прокуратуре журналистам заявили, что надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

Москва Театр Сатиры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Театре Сатиры сообщили об эвакуации зрителей и персонала из-за задымления

Здание Театра Сатиры загорелось в центре Москвы

Здание Театра Сатиры загорелось в центре Москвы

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

Москва начала закупать в Китае инвалидные коляски для детей

Мартовская погода прогнозируется в Москве на следующей неделе

Мартовская погода прогнозируется в Москве на следующей неделе

Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной обещают открыть летом

Собянин сообщил о сокращении числа грабежей в Москве в 14 раз за 13 лет

Роспотребнадзор подтвердил выявление случая кори на северо-востоке Москвы

Парковка станет платной на 50 участках улиц Москвы с 22 января

Парковка станет платной на 50 участках улиц Москвы с 22 января
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });