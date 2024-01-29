Водоемную башню XIX века отреставрируют в Москве для проведения выставок

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В столице отреставрируют водоемную башню XIX века, после завершения там планируется проводить выставки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Согласован проект реставрации водоeмной башни XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Построенная в 1898 году башня снабжала водой находящиеся рядом депо и подъезжающие паровозы. После полного завершения всех работ здесь планируют проводить выставки", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам мэра, специалисты вернут зданию в 1-м Павелецком проезде первоначальный облик: восстановят двери и окна, расчистят кирпичные стены, устранят трещины и отреставрируют металлические элементы лестницы.

Сооружение восстановят по программе "1 рубль за квадратный метр в год". По договору аренды с городом инвестор приведёт в порядок объект культурного наследия и сможет перейти на льготную ставку.