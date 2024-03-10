Реставрация усадьбы Морозова началась в Москве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В столице началась реставрация усадьбы Морозова, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Яркий пример эклектики в московской архитектуре: началась реставрация усадьбы Морозова", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, здание в Подсосенском переулке, построенное в XIX веке, сохранилось практически в неизменном виде. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

"Специалисты уже приступили к восстановлению цокольного этажа, - добавил Собянин. - С наступлением тепла начнут работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле".

В интерьерах усадьбы отреставрируют лепной декор стен и потолков, деревянные элементы и изразцовые печи. Приведут в порядок каменные лестницы. Монументальная живопись находится в хорошем состоянии и не требует реставрации, сообщил мэр.