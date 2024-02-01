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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Жилье в новостройках Москвы в среднем подорожало на 17,5% за год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Средняя стоимость жилья в новостройках Москвы за год выросла на 17,5%, подсчитали аналитики "Инком-Недвижимости".

"В январе 2024 года предложение на первичном рынке в старой Москве насчитывает 36,55 тыс. лотов против 33,24 тыс. штук в январе 2023 года - за год экспозиция увеличилась на 9,97%. Средняя стоимость кв.м составляет 391,5 тыс. рублей - за год она повысилась на 17,49%, с 333,2 тыс. рублей в январе 2023 года", - говорится в исследовании.

При этом, как выяснили аналитики, 44,4% предложений расположена в Западном, Южном и Северо-Восточном административных округах.

Эксперты отмечают, что сильнее всего кв.м подорожал в ЗелАО - на 35,8%, до 252,1 тыс. рублей, а менее всего подорожал в центре - на 4,9%, до 655,1 тыс. рублей.

"Спрос на первичное жилье в январе этого года уступает аналогичному периоду прошлого года на 16%. Причина - ухудшение льготных ипотечных программ для клиентов. (...) В итоге рынок лихорадит из-за споров банков и застройщиков по субсидированию кредитов, а страдают из-за этого потребители, для которых эти изменения стали неожиданными", - сказал директор направления "Новостройки" компании "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков.

Эксперты прогнозируют, что падение рынка в этом году достигнет порядка 35%. Однако в первой половине 2025 года возможно появление отложенного спроса, который будет реализован, когда условия ипотечного кредитования смягчатся.

Что касается цен, то, по данным экспертов, новостройки стандарт-класса могут подорожать на 10-15% в связи с перетоком спроса в самый бюджетный сегмент.

Москва
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