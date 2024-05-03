В Москве на первичном рынке вырос спрос на малогабаритные квартиры

На трех- и четырехкомнатные квартиры спрос упал за пару лет с 20% до 5%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На первичном рынке недвижимости Москвы покупатели стали чаще выбирать малогабаритные квартиры на фоне подорожания ипотеки, выяснили в компании "Инком-Недвижимость".

"Подорожание ипотеки заставило многих клиентов массового рынка пересмотреть свои запросы и ориентироваться на жилье меньших габаритов. (...) Однокомнатные квартиры и евродвушки площадью 35-40 кв.м выбирают 28,8% покупателей. Студии площадью 20-25 кв.м занимают в продажах 50,7% (в 2021-2022 годах однушки и студии составляли 30% сделок)", - рассказал директор направления "Новостройки" компании Валерий Кочетков.

По его словам, "трешки" и четырехкомнатные квартиры евроформата, площадь которых составляет 75-80 кв.м, выбирают 5% покупателей. Пару лет назад на такие квартиры приходилось порядка 20% спроса. "Двушки" и евротрешки площадью 50-55 кв.м выбирают 15,5% инвесторов против 50% в 2021-2022 годах.

Кроме того, эксперты заметили и другие тренды: рост спроса на машино-места и большой интерес к апартаментам. Сейчас 60% инвесторов предпочитают машино-места, так как доходность от сдачи их в аренду выше, при этом дополнительных затрат не требуют. Что касается апартаментов, 12% инвесторов выбрали их в качестве вложений.

Также аналитики уточнили, что 57% покупок на первичном рынке Москвы совершают женщины, из которых 60% - замужем. 61% из всех покупателей "первички" - это москвичи и жители Подмосковья, 39% - жители других регионов России и стран постсоветского пространства.