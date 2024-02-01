Перебои с оплатой банковскими картами наблюдаются в городском транспорте Москвы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Московский департамент транспорта сообщил со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ о временных перебоях с оплатой банковскими картами проезда в городском транспорте.

"Наблюдаются временные перебои с приемом банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте Москвы. Если в проходе по карте отказано, а денежные средства списаны, средства вернутся автоматически в ближайшее время", - говорится в комментарии пресс-службы банка, который опубликован в телеграм-канале дептранса Москвы.

В комментарии отмечается, что банк ВТБ активно работает над устранением возникшей проблемы. "В настоящее время просим оплачивать проезд с использованием биометрии, карты "Тройка" либо билетов, приобретенных в кассах или автоматах", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в метро произошел сбой оплаты проезда картами. На некоторых станциях "серой" и "зеленой" веток при попытке оплаты пассажирам приходило уведомление, что на карте не хватает средств, хотя деньги на счетах были. При этом суммы списывались, а турникеты не открывались.

ВТБ является банком-эквайером в московском транспорте и по результатам проведения открытого конкурса в рамках госзакупок отвечает за проведение банковских платежей.