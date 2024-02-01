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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В дептрансе Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда банковскими картами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о штатной работе оплаты проезда в общественном транспорте посредством банковских карт.

"Списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил со ссылкой на комментарий пресс-службы банка ВТБ о временных перебоях с оплатой банковскими картами проезда в городском транспорте Москвы. СМИ сообщали, что на некоторых станциях серой и зеленой веток при попытке оплаты пассажирам приходило уведомление, что на карте не хватает средств, хотя деньги на счетах были. При этом суммы списывались, а турникеты не открывались.

дептранс Москва
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Перебои с оплатой банковскими картами наблюдаются в городском транспорте Москвы

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