В дептрансе Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда банковскими картами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о штатной работе оплаты проезда в общественном транспорте посредством банковских карт.

"Списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил со ссылкой на комментарий пресс-службы банка ВТБ о временных перебоях с оплатой банковскими картами проезда в городском транспорте Москвы. СМИ сообщали, что на некоторых станциях серой и зеленой веток при попытке оплаты пассажирам приходило уведомление, что на карте не хватает средств, хотя деньги на счетах были. При этом суммы списывались, а турникеты не открывались.